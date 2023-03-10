Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği Çelebi ailesi SABAH’a konuştu: Unutulmadığımızı gösterdiler

Depremde yıkılan evinde eşi, iki çocuğu ve 8 aylık torununu kaybeden Hülya Çelebi, Kahramanmaraş Afşin'den Ankara'ya gelerek yakınlarının tahsis ettiği evde kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede aileyi acılı gününde yalnız bırakmayarak ziyaret etti. Unutulmadıklarını ve Erdoğan çiftinin ziyaretinin kendilerini iyi hissettirdiğini belirten gelin Hatice Çelebi, "Devletin yanımızda olduğunu hissettik" dedi. Depremde eşini kaybeden Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yaraları kısa sürede saracaklarını, yıkılan evlerin 1 yıl içinde teslim edileceğini ve her an yanlarında olduklarını" söylediğini ifade etti.Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin üzerinden 38 gün geçti. Depremzedelerin acılarını hafifletmek ve yaralarını sarmak için devletin en üst kademesi ve millet el ele veriyor. Bunun son örneği de önceki gün Ankara'da yaşandı. Erdoğan çifti, depremzede Hülya Çelebi ve gelini Hatice Çelebi'yi ziyaret etti. Hatice Çelebi: "Depremde eşimi, kayınpederimi, görümcemi ve görümcemin 8 aylık kızını kaybettik. Eşim 31 yaşındaydı ve 8 yıldır evliydik. 2 çocuğumuz var. Depremde Afşin'de yaşıyorduk. Kayınvalidemlerle aynı binada altlı üstlü oturuyorduk, o gün de hep beraberdik ve son kez yan yanaymışız. Deprem anında biz balkona savrulduk, evin içinden de sağ olarak sadece kızım çıktı. Kayınvalidem ve iki çocuğumla birlikte Çankaya'daki akrabalarımızın yanına geldik.Çok zor bir durum içindeyiz. Ben de kayınvalidem de eşlerimizi kaybettik, insanlar yakınlarını, evlerini kaybetti. Biz depremden sonra yakınlarımızın yanına Ankara'ya geldik ama bu süreçte acımızı bir nebze olsun hafifleten, bize huzur ve güven veren olay, evimizi teşrif eden Cumhurbaşkanı ve eşi oldu. Bizimle yakından ilgilendiler; yalnız, kaderine terk edilmiş olmadığımızı hissettik. Ne olursa olsun destek olabileceklerini söylediler, bu da bizi psikolojik olarak rahatlattı ve sevindirdi. Cumhurbaşkanımız çocuklarımı torunları gibi sevdi, ilgilendi. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız iyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin, destek vermeleri bizim çok hoşumuza gitti. Bir ay geçti ama başka şeyler konuşulur, unutulur gider diye endişe ediyorduk. Unutulmadığımızı gördük. Yaralarımız el birliği ile sarılacak.Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım bu zor zamanımızda bizleri yalnız bırakmadı. Ziyaret etmeleri bize iyi geldi, mutlu olduk sevindik. Duamızı da etti. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Neler yaşadığımızı, bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Kendilerinden bir talebimiz olmadı. Devletimizin tüm gücüyle yanımızda olduğunu hissetmek bize güven verdi. Yaşadığımız bu acının tarifi yok, kesinlikle dedikleri gibi ateş düştüğü yeri yakıyor ama anladım ki ateş tüm ülkeyi yakmış."