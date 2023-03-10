Ümraniye Belediyesi’nden depremzede çocuklara oyuncak hediyesi

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan Ümraniye Belediyesi ekipleri, başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere birçok alanda aktif olarak görev alıyor. Depremin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan Ümraniye Yardım Koordinasyon Merkezi'ne yardımseverlerin getirdiği ve belediyenin de ayrıca tedarik ettiği tonlarca yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırıldı. Gıda, içecek, battaniye, uyku tulumu, yastık, hijyen seti, ısıtıcı, jeneratör, bebek bezi, su, termos, medikal ürünler, ekmek, süt, ayakkabı, mont, kadın-erkek-çocuk ve bebek giysilerinden oluşan 210 TIR afet bölgesine gönderildi.

Ümraniye'de başlatılan yardım kampanyasında da özellikle çocuklar, güzel bir yardımlaşma örneği ortaya koydu. Ümraniyeli minikler sadece getirdikleri oyuncak, harçlık ve şekerlemelerle değil, yazdıkları duygusal notlarla da depremzede çocukların yanında olduklarını gösterdi. Yapılan tüm bu yardım çalışmalarının ardından Ümraniye Belediyesi ekipleri depremden etkilenen çocukları ziyaret ederek hediyelerini dağıttı. Ümraniye Belediyesi ekiplerinin dağıttığı oyuncaklarla çocuklar bir nebze olsun yüzü güldü.

BAŞKAN YILDIRIM: ÇOCUKLARIMIZ BİZİM HER ŞEYİMİZ

Depremden etkilenen çocukları iyileştirmenin önemine vurgu yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Deprem, sadece biz yetişkinleri değil, çocukları da derinden etkiledi. Yavrularımızın, depremde korkuyla atan kalpleri artık sevinçle atsın istiyoruz. Bu acıyı birlikte yaşadık, hep birlikte iyileşeceğiz. Çocuklarımız, bizim her şeyimiz. O minik yürekler, tarifi imkânsız korkular yaşadı. Bu travmaları atlatabilmeleri için psikolojik destek de sağlıyoruz. Yavrularımız için inşa çalışmaları devam eden konteyner kentte çocuk parkı oluşturacağız. Bölgedeki ekiplerimiz de Ümraniye'deki kardeşlerinin yolladığı oyuncak ve çikolataları depremzede çocuklara dağıtıyor. Her zorlukta olduğu gibi bu süreci de birlikte atlatacağız. Yüreği kocaman fidanlarımızı yeniden yeşerteceğiz" dedi.