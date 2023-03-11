Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadi kredi oldu! IMF’ye göz kırptı

Türkiye seçim sürecine girerken Altılı Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve "IMF'ten borç alacağım" sinyali verdi.
"YARDIM VE KREDİ ALABİLİRİZ"
Afet bölgesi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.
Türkiye'yi IMF'e mahkum etmeyi planladığını açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı.
FAİK ÖZTRAK "BORÇ ALAN EMİR ALIR" DEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği "IMF'ten borç alacağım" sinyali, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayı da akıllara getirdi. Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU TEFECİLERİN AYAĞINA GİTMİŞTİ: PARA BULDUM
CHP lideri 2022 Kasım'ında yaptığı icazet seferlerinin Londra ayağında "Parayı buldum" çıkışında bulunmuştu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu daha evvel "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.
CHP - İYİ PARTİ - IMF ÜÇLÜSÜ OTEL KÖŞELERİNDE
Bilindiği üzere 6+1'lik masada IMF ile masaya CHP ve İYİ Partili isimler oturmuştu.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görülmüştü.
KILIÇDAROĞLU: BU GÖRÜŞME İLK DEĞİL
Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.
.