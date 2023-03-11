Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadi kredi oldu! IMF’ye göz kırptı

"YARDIM VE KREDİ ALABİLİRİZ"

Afet bölgesi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.

Türkiye'yi IMF'e mahkum etmeyi planladığını açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

FAİK ÖZTRAK "BORÇ ALAN EMİR ALIR" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği "IMF'ten borç alacağım" sinyali, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayı da akıllara getirdi. Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı.