CHP’li Karalar’ın işten çıkardığı o babadan Özgür Özel’in sözlerine tepki: Otizmli oğlumdan  nasıl helallik alacaksınız?

Beni ekmeğimden eden, işten çıktığımın için üzüntüden erken doğum yapan eşim hakkını helal etmez. Sizin yüzünden eğitimi yarım kalan otizm hastası engelli oğlumun 'Hakkımı helal ediyorum' demesini mi bekliyorsunuz? Siz kendini ifade edemeyen bir çocuğun babasını sırf MHP'li diye işten çıkardınız. Siyaset uğruna acımadan rızkımı elimden aldınız. Ben ve ailemin hakkını yiyen buna vesile olan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Üstüne üstük bir meclis konuşmasında 'Biz belediyelerden bankamatikçileri ve iş yapmayan asalakları işten çıkardık diyen Özgür Özel'e hiç helal etmiyorum" şeklinde konuştu.