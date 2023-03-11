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Giriş Tarihi: 11.3.2023

CHP’li Şahin’e tepki: Onun gittiği yer belli

İLKER TURAK İLKER TURAK
CHP’li Şahin’e tepki: Onun gittiği yer belli
CHP'li Suzan Şahin'in Hatay'la ilgili yaptığı provokatif açıklamalara tepki gösteren Erdoğan "Bizim derdimiz var bunların yok. Onun gittiği yerler belli. Biz her yeri dolaşıyoruz. 3'üncü tura başlıyoruz. Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. O ne anlayış, ne güzel yaklaşım. 'Cumhurbaşkanım, sıkıntımız yok. Her şey geliyor. Çadırda kalmama rağmen memnunum, konteyner daha iyi olur ama şikâyetçi değilim' dedi. Bu da milletin evladı. Bir ona bakıyorum, bir de o milletvekiline. Garip garip konuşmalar...
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CHP’li Şahin’e tepki: Onun gittiği yer belli
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