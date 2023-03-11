CHP’li Şahin’e tepki: Onun gittiği yer belli

CHP'li Suzan Şahin'in Hatay'la ilgili yaptığı provokatif açıklamalara tepki gösteren Erdoğan "Bizim derdimiz var bunların yok. Onun gittiği yerler belli. Biz her yeri dolaşıyoruz. 3'üncü tura başlıyoruz. Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. O ne anlayış, ne güzel yaklaşım. 'Cumhurbaşkanım, sıkıntımız yok. Her şey geliyor. Çadırda kalmama rağmen memnunum, konteyner daha iyi olur ama şikâyetçi değilim' dedi. Bu da milletin evladı. Bir ona bakıyorum, bir de o milletvekiline. Garip garip konuşmalar...