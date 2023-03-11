Yalova Üniversitesi’nde görevli Çiğdem Kurt’tan deprem provokasyonu: Devlet afet bölgesine yardım etmedi

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, online derste on binlerce insanın hayatını kaybettiği asrın felaketi depremlerden bahsederken provokasyona kalkıştı.

10 Mart tarihinde gerçekleşen olayda Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, öğrencilerine ders anlattığı esnada depremden bahsederken "Türkiye'nin doğusunda deprem oldu. Devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan skandal anlar bir öğrencinin kayıt almasıyla ortaya çıktı. Deprem üzerinden kalkışılan provokasyon girişimi Yalova Üniversitesi'ni harekete geçirdi. Rektörlük akademisyen Çiğdem Kurt hakkında soruşturma başlattı.