Yüzer kent

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremzedelerin geçici olarak barınması için İskenderun Limanı'na yanaşan Karadeniz Holding'e ait Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisinde incelemelerde bulundu.Daha önce 2 kruvaziyer tarzı geminin geldiğini ve burada yaklaşık 2 bin depremzedenin konakladığını hatırlatan Dönmez "İnşallah bir hafta sonra ikinci gemi de gelecek. Bu iki gemide de toplamda 3 bin kişiyi misafir edeceğiz. Bu tarz gemiler belki de dünyada da ilk defa aslında tasarlanıyor. Türkiye'deki tersanelerde dizayn edildi. Başlangıçta başka bir amaç için tasarlanmış gemi, konaklama şekline dönüştürülmüş oldu. Gemimizde okul çağındaki çocuklarımız için dersliklerimiz, sınıflarımız var. Sosyal ihtiyaçlar için çeşitli mekânlar var. Geminin üstünde mini halı saha var" dedi.Toplam 1500 kişinin yaşayabildiği gemide, 12 kişilik 72 oda, 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor. 900 öğrenci için 18 derslik, bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi var. Poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi alanı bulunuyor.