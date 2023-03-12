Eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün görevden alınma nedeni ortaya çıktı

Eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, hakkında açılan soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta görevden alınarak Hatay'da görevlendirdi. Yerine Bursa İl Milli Eğitim müdürü olarak Seyit Ali Büyük atandı. 3 Mart'ta buradaki görevinden de alanan Gür merkeze çekildi.

MÜTEAHHİTLERE ZORLA BAĞIŞ



MEB Gür'e ilişkin 3 ayrı soruşturma yürütüyor.

Soruşturmanın ilki:



Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün "Nüfuzunu kullanarak bazı okulların tadilat, tamirat ve malzeme temini işini belirli firmalara verdiği, işleri bitirildiği halde okulların ilgili bazı firmalara ödeme yapmalarını engellediği" hususu Bursa Valiliğinin (İl İdare Kurulu Müdürlüğü) 11.01.2023 tarihli yazıyla MEB'e iletildi. Ön inceleme ve soruşturma çalışmalarına ivedilikle başlandı. İddia konularının 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında olmadığı disiplin hukuku kapsamında olduğu sonucuna ulaşılmış ve soruşturmaya bu yönde devam edilmiştir. 02.03.2023 tarihinde MEB'e "Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Görevlendirme Şube Müdürü Levent Yazıcı'nın depremzede aileler adına müteahhitlerden zorunlu bağış yapmalarını istedikleri ve müteahhitlere sonraki ihale süreçlerinde kendilerine kolaylıklar sağlanacağını söyledikleri, ihalelerde ve ödemelerde usulsüzlük yaptıkları" yönünde yeni iddialar geldi. Soruşturma bu iddiaları da kapsayacak şekilde genişletildi.

SERKAN GÜR NEDEN ALINDI?



Bu soruşmada,



Serkan Gür hakkında Bursa'da bir okula ait tamirat, tadilat ve tefrişat işlerini yürüten firma tarafından kiralanmış araçları özel işlerinde kullandığı iddiasının doğruluk kazandığı ve doğruluk kazanan bu fiilin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi "Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" kapsamına girdiği değerlendirildi. Tamamlanan soruşturma kapsamında Serkan Gür'e disiplin yönünden 657 sayılı Kanunun125/C-ı maddesi kapsamında 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası ile cezalandırılması, idari yönden ise Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinin üzerinden alınarak durumuna uygun bir kadroya atanması teklifleri getirilmiş ve getirilen teklifler uygulamaya konmuştur.



Soruşturma diğer iddialar boyutuyla devam ediyor.

SORUŞTURMA 2: İHALEDE USULSÜZLÜK



Serkan Gür'ün kendisiyle ilgili ön inceleme ve soruşturma süreci devam ederken, Bursa ilinde bazı okullarda onarım ve güçlendirme ihalelerine yönelik daha önce (07.12.2022 tarihli Valilik Oluruna istinaden) yürütülen incelemeye göre Bursa Valiliğinin (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 02.02.2023 tarihli yazısıyla; Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yetkililerinin; "Bazı okullarda/kurumlarda 2019-2022 tarihleri arasında yapılan onarım ve güçlendirme işlerini organize hareket ettiği değerlendirilen belli firmalara yaptırdıkları, onarım ve güçlendirmelerle ilgili hurda iş ve işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun gerçekleştirmedikleri, bütçesi olmadığı halde çok sayıda yapım işini ihale sonuçlanmadan, sözleşme imzalanmadan ve yer teslimi yapılmadan resmi olmayan yollarla başlattıkları" iddiaları Bakanlığa bildirildi. Bakanlık müfettişlerince ön inceleme ve soruşturma çalışmalarına ivedilikle başlandı. MEB kaynakları ''Bu iddialarla ilgili olarak da ön inceleme ve soruşturma süreci kapsamlı ve detaylı olarak hassasiyetle yürütülmektedir'' bilgisini verdi.

ÇADIRLAR LOGO BASIMI İÇİN Mi BURSAYA GÖTÜRÜLDÜ?



SORUŞTURMA 3:



Bursa İl Millî Eğitim'in deprem bölgesinden satın aldığı çadırları, Bursa'da üzerlerine MEB logosu yapıştırıp yeniden bölgeye gönderdiği iddialarına ilişkin soruşturma. Bu soruşturma tamamlandı.



Soruşturma kapsamında, önce kumaşların kesildiği meslek lisesinde sonra da dikildiği meslek lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerle görüşüldü. Alınan kumaşları getiren kamyoncularla görüşüldü ve detaylı tahkikatta söz konusu iddiaları doğrulayacak hiçbir somut bilgiye ulaşılmadı.

Çadır üretimi için çoğunluğu Bursa ilinden ve bir kısmı da Gaziantep ilinden alınan çadır üretim malzemeleri (çadır kumaşı, profil, vb.) mamul ve yarı mamul olarak alındığı ve bunların meslek liselerinde öğretmen ve öğrencilerce üretildiği belirlendi. Çadırlar, üretim aşamasının tamamlanmasının ardından deprem bölgesine gönderildi.