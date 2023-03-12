Hatay’da 91 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, asrın felaketinin en şiddetli hissedildiği illerin başında gelen Hatay'da yaptığı hasar tespit incelemesini tamamladı. 1.6 milyon nüfuslu Hatay'da bir ay içerisinde incelenen 379 bin binayla ilgili hazırlanan hasar tespit raporuna SABAH ulaştı. Şehrin genelinde 91 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olması nedeniyle yıkılması gerektiği vurgulanan raporda, en çok etkilenen ilçenin 31 bin binayla Antakya olduğu kaydedilirken, Defne İlçesi'nde de 10 bin binanın kullanılamaz duruma geldiği ifade edildi. Bazı mahallelerin adeta haritadan silindiği kaydedilen raporda, Antakya'daki İplik Pazarı Mahallesi'ndeki 141 binadan sadece 2'si sağlam kalırken, Biniciler Mahallesi'ndeki 230 konuttan ise sadece 10'u sağlam kaldığı aktarıldı. Öte yandan barınma probleminin aşılması için Hatay'da 112 bin çadır kurulduğu, 97 noktada ise kurulması planlanan 30 bin 296 konteynerden 5 bin 43'ünün kurulduğu, kalan 25 bin 253 konteynerin peyderpey kurulacağı öğrenildi.