Tuzla’ya da takoz koymuşlar

Tuzla'dariskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4, İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte 4 olmak üzere toplam 8 ayrı dava açtı. Söz konusu projelere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 ayrı dava açtı. Tuzla'daki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, açılan davalara rağmen, 8.500 vatandaşın konutu teslim edilirken, halen 60 ayrı projenin dönüşüm çalışması devam ediyor. Projeyle 40 bin konutun teslim edilmesi bekleniyor. CHP ve yandaşlarının açtığı 10 ayrı dava ise halen devam ediyor.Tuzla Belediye ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde 2013'te Tuzla'nın risk haritası çıkartılarak, deprem için riskli yapı konutlarının tespiti yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleri ile rezerv alan ilan edilen yerlerdeki yapı stokunun yenilenme çalışmalarına hızlıca başlandı. Bu kapsamda Beşevler Mevki ile Penguen, Binevler, Marmardos, Ormet ve Tıpkent sitelerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bire bir görüşmeleri ile 100 sitenin ise 60'ının projeleri onaylanırken, 40 siteyle görüşmeler sürüyor. Gölcük Depremi sonrası orta hasarlı olan 67 binadan 30'u yıkılarak yenisi yapılırken 10 bina güçlendirildi, geriye kalan 27 bina için tebligat gönderilerek boşaltılması süreci başladı. Başkan Yazıcı'nın Penguen Sitesi sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir görüşmesiyle 32 bin metrekarelik sitenin kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası, açtığı davayla yürütmeyi durdurma kararı aldırıldı. Proje, rezerv alan ilan edilerek dönüşüm çalışmalarına başlandı.