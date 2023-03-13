İYİ Parti’den CHP’ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Gerekirse yasal düzenleme yaparız

6'lı koalisyonda dört günlük kriz sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla 6'lı koalisyona döndü. Masaya geri dönmesinin ardından da cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak ilan edildi ancak hem 6'lı masanın genel başkanların hem de İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının açıklanması soru işaretlerini doğurdu.

CHP YAN ÇİZMEYE BAŞLADI!

Millet İttifakı'nın 12 Maddelik Yol Haritası'nın 12. maddesinde ise İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığının uygun gördüğü zaman da tanımlanmış görevle Kılıçdaroğlu'nun isteğine bırakılması da tartışmaya neden oldu. Bir tartışma ise İmamoğlu ile Yavaş'ın hem belediye başkanlığını sürdürmesi hem de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve nasıl devam edecekleri noktasındaydı. Konuyla ilgili CHP içerisinden gelen açıklama yeni bir krizin daha yaşanacağının sinyalini verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapamayacağını, yerel seçimlerde de belediye başkanlığına tekrar aday olabileceklerini söyledi. Kuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır. 14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. 'Belediyelerdeki yapılacak işler var' denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."

İYİ PARTİ'DEN ANINDA YANIT: "GEREKİRSE YASAL DÜZENLEME YAPARIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş talebinin ortak yol haritası metninde 6'lı koalisyonun tüm genel başkanları tarafından imzalanmasına rağmen bunun önüne geçebilmek için CHP içerisinden açıklama gelmesi sonrasında İYİ Parti'den de anında yanıt geldi. CHP'li Kuşoğlu'nun aksine İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapabileceğini savunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise bir televizyon kanalında şu açıklamayı yaptı: "Kayyumlar hem vali hem belediye başkanlığı yapabiliyorsa, belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini düşünüyoruz. Bunun yasal bir zemine oturtulması durumunda bunun da yapılabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin yönetim modeli açısından bir sorun teşkil etmeyeceğini, kendi hukukçularımızdan konuştuğumuzda gerekirse yasal düzenleme yapılabileceğini ifade ettiler."

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR YAPILDI: "AKŞENER GIKINI ÇIKARABİLECEK Mİ?"

Açıklamalar sonrasında sosyal medyada da yorumlar yapılmaya başladı. İşte yorumlardan bazıları:

"KILIÇDAROĞLU'NU SEVİMLİ GÖSTERMEK İÇİN BİR MADDE!"

*Sevda Türküsev: "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu seçimin kazanılması durumunda İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı anda iki görevi yapamayacağını, tercih yapmak zorunda olduklarını söyledi. Yani; Akşener'in masaya dönmesini İYİ Parti seçmenine sevimli göstermek için konulan bir madde olduğunu bu açıklamayla anlamış oluyoruz. Akşener'in masadan onca laftan sonra bırakıp gitmesinin ardından bir aksiyon şarttı. Bu da Akşener'in artık o masa da bir ağırlığı olmadığını göstermiş oldu."

"AKŞENER GIKINI ÇIKARABİLECEK Mİ?"

*İbrahim Melih Gökçek: "Bülent Kuşoğlu Kılıçdaroğlu adına Mansur'la Ekrem'in önünü kesti... Ya belediye başkanlığı ya cumhurbaşkanı yardımcılığı. Ne demiştim Kılıçdaroğlu seçim sonrası bunlardan hesap sorar... Kazığı erken yediler... Hadi bakalım Akşener gıkını çıkarabilecek mi?"

"SEÇMENİ KANDIRDI!"

*Murat Sarıca: "Meral Akşener, seçmeni kandırdı. Olaya bak!"

"AKŞENER'İN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

*Enes Kayalı: "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, E. İmamoğlu ve M. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili, 'Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez' dedi. Meral Akşener'in bundan haberi var mı?"

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