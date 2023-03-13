Masanın gözü radikal solda!

Fikir ve ideoloji yönünden kırılgan bir yapıya sahip olan altılı masa, bu kez gözünü radikal sol partilere çevirdi. Bu kapsamda Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Yeşil Sol Parti ve Sol Parti'den seçimlerde destek istenmesi bekleniyor. Altılı masanın destek talebinde bulunacağı öne sürülen diğer partiler ise HDP, Memleket Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Genç Parti olarak dikkat çekiyor.Daha önce İstanbul Sözleşmesi, ekonomi politikaları ve terörle mücadele gibi pek çok kritik başlıkta fikir ayrılıklarının görüldüğü ittifak, skandallarla dolu 4 gün sonrası kavga-gürültüyle ortak adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurmuştu.