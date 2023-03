Muhalefetin yalandan başka sermayesi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Hatay'daydı. Kırıkhan'da çadır kentte incelemelerde bulunan Erdoğan burada depremzedelere hitap etti.2 bin 640 geçici iş yer ile esnaflarımızın faaliyetlerini yürütebilmelerini temin ediyoruz. Hanelerimize yapılan 10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzere. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. Şartları karşılayan haneler için 15'er bin lira taşınma, 3 ile 5 bin lira arasında kira destekleri de başladı. Çiftçilerimize destekleme ödemelerinin peşin yapılmasından, hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde hizmet veriyoruz. Ama akşam yalan sabah yalan, ana muhalefetin başındaki zat çitçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan, başka sermayesi yok. Böylesine büyük bir afette biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. Kardeşlerim insan iradesini aşan hususların olmaması kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz, akşam yalan sabah yalan böyle bir iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla beraber buralarda oldum, tüm heyetim bakanlarım daha anında ilk gün kendilerini buralara gönderdi.Hatay Havalimanını 1 hafta içinde yeniden işler hale getirerek çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Gel gör ki ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya koydu. Yaptıkları böyle bir şey yok. Ben Serinyol'a geldiğimde Genel başkanvekilim Binali Yıldırım Bey'i hemen geçin havalimanına burada havalimanının yapımında emeğin var orada basın toplantısında da yap ve bunların yalanını ortaya koy. Binali Bey orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı böylece devreye alınmıştı.Her türlü gayreti göstermemize rağmen sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemek. Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları yüreğimizi yakmayı sürdürecek. Sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak burada yapacağız. Ne başaracaksak burada başaracağız. 85 milyon olarak sırt sırta vererek geleceği burada inşa edecek, asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla geleceğiz.Kullanma suyundaki sorunun hala çözülemediğinin farkındayız. Yeni kuyularla birlikte bu sorunu da çözeceğiz. Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizden helallik istemektir.Bu depremler hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Son asırda maruz kaldığımız en ağır felaketti. Deprem günü ülkemizde ağır kış şartları geçerliydi. Biz bir an önce vatandaşlarımızın yardımına koştuk. İlk günden beri sahadayız. Arama-kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce TIR malzemeyi bölgeye gönderdik. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık. Neredeyse yarım milyon insan bölgede görev üstlendi. Devlet tüm kurumlarıyla ilk günden beri sahada. Hatay Havalimanı'nı hemen onarmaya başladık. Önümüzdeki dönemde her fırsatta buraya gelerek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz.Üçüncü kez Hatay'a gelmiş bulunuyorum ve Cumhur İttifakı olarak buradayız. İnşallah Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da inşa edeceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785'tir.Kırıkhanlılar hepinizin bildiği gibi 35gün önce büyük bir felaketle milletimizkarşı karşıya kaldı. Acımız çokbüyük oldu, yıkımlar çok derinoldu. Dünyada örneği görülmeyenbir felaketi 35 güniçerisinde her türlü tedbirialarak, insanlarımızıngeleceğeumutla bakmasına imkantanıyan bu çalışma ortamındatemel olarak ifadeetmeliyiz ki Allah'a çokşükür güçlü bir TürkiyeCumhuriyeti devleti var, Allah'açok şükür siyasi yönden kararlı,sorun çözmede kabiliyetli, arkadaşlarıylahizmet yarışında birbiriyleyarışan bir yönetimimiz var. Amaonun yanında her şeyde daha derinisizin gibi aziz milletimizin güzideevlatlarının bu felaketi aşma noktasındaortaya koyduğu irade takdireşayandır. Kayıplarımıza rahmetlerdiliyorum. Acılarımızı paylaşıyorum.Milletimizin başı sağ olsun. Ama biliniz ki çokkısa süre içerisinde Kırıkhan yine ayağa kalkacak,hayat normale dönecek ve insanlaryine mutlu olacak.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Defne'de ziyaret ettiğ idepremzedelerden Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak'ı Başkan Erdoğan'la telefonda görüştürdü. Eskiocak, telefonda Erdoğan'a "Hükümet her şeyi anında yapıyor. Allah sizleri muvaffak etsin" diyerek teşekkür etti.Erdoğan ve Bahçeli Samandağ ilçesindeki çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinledi.