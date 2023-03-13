Yuşa’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ders gibi satırlar…

"İÇİNDE HEP UKTE KALMIŞTI"

Övenç ilk olarak CHP zihniyetinin yaptıklarına değinerek şunları belirtti: "Bay Bay Kemal, gel sana biraz hayat hikâyemi anlatayım ve o sizin CHP zihniyetinin ne olduğunu tam olarak anlamana yardımcı olayım. Annem 28 Şubat mağduru bir kadın, sizin koyduğunuz başörtüsü yasağından dolayı liseyi ve üniversiteyi okuyamadı ve içinde hep ukte kalmıştı."

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKTI, ANNEM İLK İŞ LİSEYE KAYDOLDU"

Sözlerine devam eden Övenç "Yıl 2008, 10 yaşındayım okullarda başörtüsü yasağı kalktı ve annemin ilk işi liseye kaydolmak oldu. O kadar şaşırmıştım ki benden çok ders çalışıyordu ve liseyi tam tamına 2 yılda bitirdi he bu arada imam hatip lisesine gidiyordu hani şu CHP'nin katsayı koyduğu imam hatipler…" şeklinde yazdı.