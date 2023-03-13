Yuşa’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ders gibi satırlar…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunurken "Biz baskıcı olan her şeyden arındık!" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından aynen şunları söyledi: "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz."
SOSYAL MEDYADAN "DEMOKRATİKLEŞTİK" AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞDI
Taner Timur gazeteci olarak "Baskıcı olan her şeyden arındık" açıklaması yapan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir hatırlatmada bulunarak " 'Muhafazakâr genç' dediğiniz kadınların hürriyetini savunan Refah Partisi'ni kapatan İslam düşmanı Vural Savaş'ı 2013 yılında düzenlediğiniz bir mitingde özel olarak takdim eden siz değil miydiniz Kemal Bey? Ve hatta geçtiğimiz 28 Şubat'ta cenazesine üç Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarınızla beraber çelenk göndermiştiniz" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri sonrasında Kılıçdaroğlu'na zor sorular yönelten Nilay İpek Atalay, sosyal medya hesabından, "Muhafazakar genç kadınlar dediğiniz hanımların başörtüsüne 1 metrelik bez parçası diyen sizler dünya yıkılsa bir araya gelmeyecek, tabanı zıtlıkla dolu ittifakınızla, kazanım ve özgürlüklerin yok edilmesine mi izin vermeyeceksiniz?! Çok inandık yine inandık!" ifadelerini kullandı.
ANNESİ VE KENDİSİNİN HİKÂYESİYLE CHP ZİHNİYETİNİ ANLATTI
Kılıçdaroğlu'nun "demokratikleştik" açıklamasına sosyal medyadan art ardına tepkiler gelemeye de devam ediyor. Tepkilerin dışında hayat hikâyelerini anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duyulan sevgiyi anımsatanlar da oluyor. Onlardan biri ise Yeni Medyacı Yuşa Övenç. Annesinin ve kendisinin CHP zihniyetinden dolayı yaşadıklarını tek tek anlatan Övenç, CHP zihniyetinin nelere sebebiyet verdiğinin altını çizdi.
"İÇİNDE HEP UKTE KALMIŞTI"
Övenç ilk olarak CHP zihniyetinin yaptıklarına değinerek şunları belirtti: "Bay Bay Kemal, gel sana biraz hayat hikâyemi anlatayım ve o sizin CHP zihniyetinin ne olduğunu tam olarak anlamana yardımcı olayım. Annem 28 Şubat mağduru bir kadın, sizin koyduğunuz başörtüsü yasağından dolayı liseyi ve üniversiteyi okuyamadı ve içinde hep ukte kalmıştı."
"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKTI, ANNEM İLK İŞ LİSEYE KAYDOLDU"
Sözlerine devam eden Övenç "Yıl 2008, 10 yaşındayım okullarda başörtüsü yasağı kalktı ve annemin ilk işi liseye kaydolmak oldu. O kadar şaşırmıştım ki benden çok ders çalışıyordu ve liseyi tam tamına 2 yılda bitirdi he bu arada imam hatip lisesine gidiyordu hani şu CHP'nin katsayı koyduğu imam hatipler…" şeklinde yazdı.
"2012 YILINDAN BERİ DEVLET MEMURU YÜZLERCE ÖĞRENCİSİ VAR"
Yuşa Övenç annesinin yaşadıklarını anlatmaya şöyle devam etti: "Yıl 2010, annem liseyi bitirdi peşinden İlahiyat Fakültesi'ne başladı. Üniversite okurken aynı zamanda KPSS'ye çalıştı ve tesettürü ile KPSS'ye girerek yüksek bir puan aldı ve 2012 yılında tesettürü ile Kur'an Kursu hocası oldu. Hani şu sizin 'orta çağ zihniyeti' eğitimi dediğiniz 28 Şubat döneminde başörtüsü ile liseyi bile okumayan o kadın 2012 yılından beri çarşafıyla devlet memuru ve 4-6 yaş çocuklardan kadınlara kadar yüzlerce öğrencisi var. Okulunu okumasından memur olma hakkına kadar her şeyi Erdoğan verdi."
"YIL 2006. ANNEM TESETTÜRLÜ OLDUĞU İÇİN OKULA ALINMADI"
Annesinin başından geçenleri anlattıktan sonra kendi başına geleni ise Övenç şöyle aktardı: "Şimdi gelelim bana. Yıl 2006, ilkokul 2. Sınıfa gidiyorum. O gün çok hastaydım, okul sırasında bir anda kusmaya başladım ama o sizin 28 Şubat yasakçı zihniyetiniz sayesinde annem tesettürlü olduğu için okulun kapısından alınmıyordu. Annem alınmadığı için beni dışarı çıkardılar."
"ERDOĞAN ASLINDA PELERİNSİZ BİR KAHRAMAN"
Başörtüsü yasağını kaldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kahraman olduğunun ifade eden Övenç, "O çocuğu hastayken tesettüründen dolayı okula bile alınmayan kadın 2008'de Erdoğan'ın okullarda başörtüsü yasağını kaldırmasından sonra liseyi ve üniversiteyi okudu. 2013'te de devlet dairelerinde başörtüsü yasağı kalmasından dolayıyla memur oldu. İster kabul edin ister etmeyin ama Erdoğan aslında pelerinsiz bir kahraman" şeklinde yazdı.
"ERDOĞAN'A ÇOK BÜYÜK BİR VEFA BORCUM VAR VE SEÇİMDE BU BORCU ÖDEYECEĞİM"
Başkan Erdoğan'ın Türkiye'deki birçok insanın hayatına iyi olarak dokunduğunu belirten Övenç son olarak ise "Türkiye'deki birçok insana bilerek veya bilmeyerek iyi olarak dokunduğu milyonlarca insan var. Onlardan birisi de ben ve ailem Erdoğan'a çok büyük bir vefa borcum var ve seçimde bu borcu ödeyeceğim" ifadelerini kullanıp son noktayı da koydu.