Bakan Varank’ın babasına veda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hastanede tedavi gördüğü sırada 84 yaşında hayatını kaybeden babası Ali Haydar Varank, İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit veren merhum Ali Haydar Varank için dün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra siyaset ve iş dünasından çok sayıda isim katıldı. Bakan Mustafa Varank, oğlu İlhan Yahya ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tüm Türkiye şahit. Önden gönderdiği İlhan hocamız, bir şehidimiz ve hamdolsun yine arkasından da milletine hizmette sınır tanımayan Mustafa Varank kardeşimiz. Her ikisinden de, tüm evlatlarından da Allah razı olsun. Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde aynı hastaneden tanıyorum. Hastanedeki haliyle bile etrafına neşe saçan, ışık saçan ve umut dolu bir amcamızdı. Yine görüyoruz ki bu durum ailesine yansımış durumda. Cenabı Hakk'tan gani gani rahmet diliyorum. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın da yine tüm aileye başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum" dedi. Ali Haydar Varank'ın cenazesi namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.