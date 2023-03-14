Başkan Erdoğan’ın kabul ettiği Destici net konuştu: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. İki lider son olarak 9 Mart'ta yine AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde yaklaşık 2 saat fikir alışverişinde bulunuldu. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mehmet Özhaseki ve Efkan Ala da hazır bulundu. Görüşmeden sonra açıklama yapan Destici, şunları söyledi:Cumhur İttifakı'mız devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yoluna devam ediyor.Cumhur İttifakı ile elbette ki ilgili eksik bulduğumuz noktaları dönem dönem dile getirdik. Büyük Birlik Partisi olarak önümüzde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak, bileşeni olarak yine kararlı bir şekilde, uyumlu bir şekilde devam ediyoruz.Büyük Birlik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve önceliklerimizden birisi, seçimleri kazanması noktasında sahada tüm gücümüzle teşkilatımızın her bir ferdinin gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bunu Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği açısından çok kıymetli ve önemli buluyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde BBP, 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve adaylarıyla seçime katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budakov ve beraberindeki heyeti de kabul etti.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu seçim çalışmaları kapsamında ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyareti "Fikirlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırma olarak görüyoruz" sözleriyle değerlendirdi. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da 2018'deki olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini belirtti.