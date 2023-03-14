‘Kadın hakları AK Parti’nin kırmızı çizgisidir’

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Bakan Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanunla ilgili açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.Yanık, paylaşımında "Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti'nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. Kimsenin, hele Sn. Kılıçdaroğlu'nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakâr kadınları, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" ifadelerini kullandı.