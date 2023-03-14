Mevlüt Tezel yazdı! Fransa'daki 'emeklilik' krizi: "Birçok ülke bu hakkı vatandaşına tanımıyor!"

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in bugün kaleme aldığı köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Bir hafta önce Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören yasa tasarısını protesto eden yüz binlerce kişi greve gitmişti. Sokaklarda yer yer çatışmalar çıkmıştı.
Ve emeklilik reformu Fransız Senatosu'nda yapılan oylamayla kabul edildi. Tartışmalı yasaya göre Fransa'da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak.
Davul zurna eşliğinde halaylar çektiler, göbek attılar ve EYT eylemlerinin sembolü olan tabutu parçaladılar. Fransa ekonomik açıdan bizden çok daha güçlü ama vatandaşını 64 yaşta emekli etmek için yasa çıkarıyor. Türkiye'de ise 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için 60 yaş. Ayrıca 7 bin 200 prim günü sayısı gerekiyor.
Ama çıkarılan EYT kanununda yaş sınırı olmadığı için birçok EYT'li 40'lı yaşlarda emekli olma hakkını kazandı. Evet, EYT'liler kazanılmış haklarını geri aldılar ama birçok ülke bu hakkı vatandaşına tanımıyor!"