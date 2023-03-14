Mevlüt Tezel yazdı! Fransa'daki 'emeklilik' krizi: "Birçok ülke bu hakkı vatandaşına tanımıyor!"

Davul zurna eşliğinde halaylar çektiler, göbek attılar ve EYT eylemlerinin sembolü olan tabutu parçaladılar. Fransa ekonomik açıdan bizden çok daha güçlü ama vatandaşını 64 yaşta emekli etmek için yasa çıkarıyor. Türkiye'de ise 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için 60 yaş. Ayrıca 7 bin 200 prim günü sayısı gerekiyor.