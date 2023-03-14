Reçber'e örgüt iddianamesi... "Karadağ'dan iadesi bekleniyordu"

Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'da birçok suç eylemine karıştığı öne sürülen Göl Çetesi elebaşı Volkan Reçber (37), Türk İnterpol'ünün yoğun çalışmaları neticesinde Karadağ'da yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Karadağ'dan iadesi beklenen Volkan Reçber ve Reçber'in ağabeyi Soner Reçber'in de arasında bulunduğu 18 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

REÇBER'İN EMİR VE TALİMATLARIYLA HAREKET ETTİLER

İddianameye göre, örgüt lideri ve yöneticisi Volkan Reçber'in emir ve talimatı doğrultusunda hareket eden örgüt üyeleri, yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat etmeye çalıştı. Örgüt mensupları, kendilerini göstermek ve üstünlüklerini kabul ettirmek adına silahlı eylemlerde bulundu. İsteklerini kabul etmeyen ve kendilerine karşı koyan kişileri öldürmek istedi. Eylemleri yaparken ise aralarındaki hiyerarşik yapıya bağlı kalıyorlardı.

ÖRGÜT KURMA...KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS...

Volkan Reçber'in tüm talimatlarının, örgüt üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiğine dikkat çekilen iddianamede, örgütün eylemlerinin süreklilik ve devamlılık arz ettiği, eylemlerini yaparken de silah kullanmaktan hiç çekinmedikleri vurgulandı. Aralarında Reçber'in de bulunduğu 18 şüphelinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli tehdit", "mala zarar verme", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağmaya teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılmaları istendi. İddianamede 3 müşteki şüphelinin de "silahla tehdit", "mala zarar verme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satıl amla veya taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

KARADAĞ HAVALİMANI'NDA YAKALANMIŞTI

Reçber, 30 Temmuz 2022 tarihinde Türk Interpol'ünün yoğun çalışmaları neticesinde Karadağ Podgoritsa Havalimanı'nda yakalanmıştı. Romanya'da yasadışı silah bulundurma suçu ile ilgili olarak 2021 Ocak ayında yargılandığı davada Volkan Reçber'in adli kontrol kararı ile serbest bırakılması üzerine Türk İnterpol'ü, elde ettiği istihbarat neticesinde Reçber'in Karadağ'da yakalanmasını sağlamıştı.