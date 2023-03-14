TOGEMDER’in atölyeleri depremzedenin hizmetinde

First Lady Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kolları sıvadı. Emine Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine depremden bir saat sonra harekete geçen TOGEMDER, depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferberlik başlattı.Depremin ardından tüm kapasitesiyle çalışan dernek yönetimi, 4 TIR dolusu malzemeyi depremzedeler için hazırladı. TOGEMDER atölyelerinde dikilen battaniyeler ve dernek mutfağında üretilen dayanıklı gıda ürünlerinin yanı sıra su, kıyafet, hijyen malzemeleri, ilaç ve medikal malzemeler de bölgeye aralıksız ulaştırılıyor.Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi ile yapılan işbirliği çalışması ile millet bahçesi içerisinde sosyal market kuran TOGEMDER, mağdur vatandaşlar için gıda, giysi ve ayakkabı desteği sağlıyor. Aynı zamanda sosyal market bünyesinde kurulan psikososyal destek birimi ile depremden etkilenen çocuklar ve ailelerine psikolojik destek veriliyor.Hatay'da Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentin iç tefrişatı, bizzat TOGEMDER tarafından karşılandı. Dernek; yatak, baza, çekyat, yorgan gibi malzemeleri bölgeye naklederek sahada yaralara merhem oldu. Deprem bölgesinden İstanbul'a gelen aileler için toplam 50 ev baştan aşağı döşendi ve yerleşmeleri sağlandı.