AK Partili Çalık: 48 bin 448 canımızı asla unutmayacağız

Milletvekili Çalık, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 6 Şubat tarihli depremler hakkında görüşlerini dile getirdi. Konuşmasında, depremde hayatını kaybeden bazı vatandaşların isimlerini sayan Çalık, onları ve acıları paylaşıp merhem olmak için çabalayanları unutmayacaklarını söyledi.

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK...

Çalık konuşmasında, "Bu konuşma; benim için en acı, en zor ve boğazımın düğümlendiği o Yüzyılın afetini yaşadığımız 6 Şubat 2023 sabahından bugüne kadar geçen süreci anlatacağım bir konuşma olacak. O günden sonra ilk kez geldim karşınıza. Acım çok büyük ,acımız çok büyük. Ne kelimelere, ne cümlelere sığar.. Ben başta hayatını kaybeden her vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. O günü anlatmak çok zor. 6 Şubat 2023 tarihinde saat 4:17'de ve ardından 13:24'te yaşamış olduğumuz iki büyük depremle sarsıldık. Ardından 27 Şubat'ta merkezi Malatya olan 5.6 büyüklüğündeki deprem de sarsıldık. O kara gecede; 2020 depreminde olduğu gibi yine Malatya'daydım. Şu an 39. günündeyiz. Daha acılarımızın 40'ı çıkmadı. Hala yaralarımız, acılarımız çok taze, çok ağır. Karşınızda; ölümün üzerimize sağanak sağanak yağdığı o meş'um karanlıktan, o menhus aydınlıktan, o kıyamet sabahından sonra; tarifi arza sığmaz, tasviri arşa sığmaz, derin bir acıyla duruyorum.Çünkü acım, çünkü acımız, o adına türküler yaktığımız Beydağı'ndan büyük! Yitirdiğimiz canlarımıza, cananlarımıza, analarımıza, babalarımıza, doğmuş çocuklarımıza, doğmamış bebeklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlar için Rabbimden "sabırların en güzelini" niyaz ediyorum. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 40 günde; ömrümüzün sonuna kadar unutamayacağım acılar biriktirdik. Mahalle başkanımız Aydın Akyüz abimizin evlatlarını, torunlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi, Salköprü muhtarım Mehmet Dönmez abimin sesini, gözlerini, 9 evladını yitiren baba olarak metanetini asla unutmayacağım. Hakka uğurladığımız; Yalçın albayımızı ve eşini Şişman mahalle muhtarı Kadir abimizi, Yeni Hamam Mahalle Muhtarımız Murat Abiyi, Komşum; CHP eski kadın kolları başkanı, dünya iyisi Güllü ablayı, eşi Ekrem abiyi, 5 yakınını kaybeden Belediye Meclis üyemiz Ramazan Yakıcı'yı, Gençlik kolları Yönetim kurulu üyemiz Tamer Korkmaz Pak evladımı unutmayacağım. Malatya da kaybettiğimiz 1224; 11 ilde kaybettiğimiz 48.448 canımızı asla unutmayacağız. Milyonların acısı üzerinden siyaset yapanları da unutmayacağız. Ve; Acılarımızı paylaşmak, yaralarımızı sarmak, merhem olmak için gayret edenleri asla unutmayacağız" dedi.

İKİNCİ DEPREME DOĞANŞEHİR'DE YAKALANDIK

Çalık, "İlk depremi yaşadıktan hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve yetkililer arama kurtarma faaliyetlerini harekete geçirdiler. Sabah saat 09.:00'da Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Malatya'ya geldiler. 2'nci depreme Milli Eğitim Bakanımızla yakalandık. O esnada askerlerimiz ve kurtarma ekiplerimiz enkazlardan canlıları çıkarıyordu. İlk andan itibaren bizzat şahidiz.

24 Ocak 2020 depremini yaşadığımızda Malatya'da 4; Elazığda 46 canımızı kaybetmiştik. Bu asrın felaketi, o depremden 1000 kat daha büyük oldu maalesef. Üstelik -13 derece, kar ve tipinin karayollarını, havayollarını kapattığı bir gündü. Fırınlar, marketler, elektrik, su ve doğalgaz boruları patlamıştı. Bu sebeplerle elbette eksik kaldığımız, yetemediğimiz noktalar oldu. Bunu kabul ediyoruz. Depremin hemen ardından ilk ekmek sevkiyatı komşumuz, canımız Elazığ'dan gelmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sivas Belediyesi, Başakşehir, Kağıthane ve onlarca belediyemiz, Bakanlarımız, milletvekillerimiz yanlarımızda oldular. Bu depremlerde Malatya'da 1224 canımızı kaybettik. Evet, diğer şehirlerle kıyaslandığında can kaybımız daha az; ancak ikinci deprem ve sonrasındaki büyük artçı depremler Malatya'yı yerle bir etmiş durumda. Bugüne kadar yapılan tespitlerde acil-ağır-orta ve yıkık konut sayımız 86 bin. Malatya'da 21 bin esnafımız var. 15 bin 863'ü; yani yaklaşık işyerlerinin yüzde 75'i yıkık, ağır hasarlı veya acil yıkılacak durumda. Depremler bu denli büyük etkiledi Malatya'mızı. Vatandaşlarımız büyük oranda barınma yardımına muhtaç. Çadırlarda ve diğer geçici barınma alanlarıma toplam 341 bin 883 kişi bulunuyor. Diğer yandan depremzedeler için daha rahat bir geçici barınma imkanı sağlayan Konteyner kentler kurmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ticari ve ekonomik hayatını canlandırmak için geçici işyerleri ve geçici dükkanlar oluşturuyoruz. Ordumuzun helikopterleri dahil ilimiz sınırlarındaki en ücra noktalara dahi her türlü çadır, gıda, su, sağlık ihtiyaçları gideriliyor. Hayvan çadırları, hayvan yemleri ve nakdi yardımlar veriliyor. Tarımsal zararlar tespit edilip zararlar karşılanıyor. Su, enerji gibi altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlanıyor. Tüm bunların yanında bir yandan da kalıcı konutları inşa etmeye, temel atma çalışmalarına başladık. TOKİ eliyle Malatya'nın çeşitli bölgelerine 66.230 konut, 21.549 köy evi yapacağız" diye konuştu.

YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ

Milletvekili Çalık, "Malatya'da kayısı çiçekleri açmaya başladı. Kayısı çiçekleri Malatya için bahardır, başlangıçtır, ümittir, sevinçtir, emektir, ekmektir! Buradan şunu söylemek istiyorum: Çok kısa bir sürede Malatya'yı toparlayacağız! Asla unutmayacağımız acılarımıza tutunarak kayısı çiçekleri gibi yeniden açacağız, yeniden ayağa kalkacağız! Meşhur türkümüzü yeniden söyleyeceğiz: "Malatya! Malatya! Her şeye rağmen, yine de bulunmaz eşin!" diyeceğiz. Hiçbir hemşehrimiz merak etmesin, üzülmesin, ümitsizliğe düşmesin! Devlet Malatya'da, millet Malatya'da! Sılamız Malatya, yuvamız Malatya! Geçmişimiz Malatya! Geleceğimiz Malatya! Biz Malatya'dan vazgeçmeyeceğiz! Hemşehrilerimiz de vazgeçmeyecek. Allah Aziz milletimizden razı olsun. Hamdolsun hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın dilinden şu cümleler eksik olmuyor: "Allah devletimizden razı olsun." "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin". "Bunca depremzedeye, gariplere, fukaralara kol kanat gerecek, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak tek bir kişi var: Recep Tayyip Erdoğan" Bu vesileyle; Depremin ardından şehirlerimize defalarca gelerek bizlere destek olan Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiye, bakanlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, bürokratlarımıza, belediye başkanlarımıza, gönüllülere, medya temsilcilerine, Şanlı Ordumuza, mehmetçiğimize, polisimize teşekkür ediyorum" dedi.