Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremin en çok yıkıma yol açtığı Hatay'ın Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday adayı başvurusu nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Rahmi Doğan, "Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan 'aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.