Kılıçdaroğlu’nun IMF sinyali sonrası İngiliz ekonomist açık açık yazdı: Kollarını Batı’ya açacak

"YARDIM DA KREDİ DE ALABİLİRİZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLİZ EKONOMİST AÇIK AÇIK YAZDI

Kılıçaroğlu'nun bu sözleri Batı dünyasının dikkati çekerken İngiliz ekonomist Timothy Ash, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Kılıçdaroğlu'nun seçime kazanması halinde Türkiye'nin yönünü Batı'ya döneceğini yazdı.