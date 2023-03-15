Osmanlı sultanlarının isimlerini hazmedemediler

İstanbulBüyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde CHP ve İyi Partililer, Pendik'teki iki sokağa 'Sultan Abdülhamid Han' ve 'Sultan Vahideddin' isimlerinin verilmesine 'hayır' oyu verdi. Tartışmalara neden olan oylama sırasında söz alan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "El Hafız, Es Seyyid, El Mücahit, El Bozkurt unvanlarının bu aralar yakıştırıldığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun takipçileri, bugün Sultan Vahideddin ve Sultan Abdülhamid Han isimlerinin caddelere verilmesine 'Hayır' oyu kullanmışlardır. Ben, bu büyük çelişkiyi ve tutarsızlığı milletimizin takdirlerine arz ediyorum" dedi. Meclis'te ayrıca İBB yönetimi tarafından istenen toplam 3 milyar 449 milyon TL iç borçlanma talebi, AK Parti grubunun İBB'nin 115 milyar 250 milyon TL'lik bütçesinin ocak ayında yürürlüğe girdiğini hatırlatması üzerine revize edilerek kabul edildi.