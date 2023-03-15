Seçim takvimi 18 mart’ta başlıyor

YüksekSeçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimleri için takvimi 18 Mart'ta başlatacak. Seçim takvimine göre partilerin yapacakları ittifak protokollerini en geç 24 Mart'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ya verecek. Seçim takvimi şu şekilde işleyecek:Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ya yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ya yapılacak adaylık başvuruları başlayacak.Seçmen kütüklerinin güncellenmesi, yani seçmenlerin yerleşim yeri adreslerini değiştirerek oy kullanacakları seçim çevresini değiştirme işlemleri bu tarihler arasında yapılabilecek.Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son başvuru tarihi.Partilerin ittifak protokollerinin YSK'ya son teslim tarihi.Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanması.Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekiminin yapılması ve ilanı.İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak YSK'da kura çekilmesi ve ilanı.Seçime katılacak siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin YSK'ya son teslim tarihi.Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin başlama ve bitiş tarihi.