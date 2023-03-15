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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Tüm kazanımlarımızı koalisyonla kaybettik

Koalisyonların Türkiye’nin tüm kazanımlarını kaybettirdiğini söyleyen eski Bakan Bülent Akarcalı: En iyi sanılan koalisyon, en kötü denebilecek tek parti iktidarından daha kötü sonuç verir

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Tüm kazanımlarımızı koalisyonla kaybettik
ANAP'ın kurucularından eski Bakan Bülent Akarcalı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tek parti hükümetleri ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın koalisyon hükümetlerini yaşamış tecrübeli bir isim olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kâbusa dönmüştür. Anayasa ve yasalar açısından yetki cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanının, bu yetkiyi paylaşması diye bir şey söz konusu değildir. Yok ortak karar alınacak, herkes imza atacak. Bu öncelikle Anayasa'ya aykırıdır.
Türkiye'nin istikrara ihtiyacı vardır. Bu istikrarın da mevcut yapıyla devam etmesi gerekmektedir. Türkiye kazanımlarını hep koalisyonla kaybetti. Toplum, her zaman güçlü liderler tarafından yönetilmeyi tercih eder.
AK Parti'nin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesinden bu yana ise tek parti olarak yönetimi elinde bulundurması bir anlamda koalisyonlar tarihini de kesintiye uğratarak istikrarlı bir yönetim modeli ortaya koydu. -
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Tüm kazanımlarımızı koalisyonla kaybettik
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