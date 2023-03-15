Tüm kazanımlarımızı koalisyonla kaybettik

ANAP'ın kurucularından eski Bakan Bülent Akarcalı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tek parti hükümetleri ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın koalisyon hükümetlerini yaşamış tecrübeli bir isim olarak önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kâbusa dönmüştür. Anayasa ve yasalar açısından yetki cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanının, bu yetkiyi paylaşması diye bir şey söz konusu değildir. Yok ortak karar alınacak, herkes imza atacak. Bu öncelikle Anayasa'ya aykırıdır.Türkiye'nin istikrara ihtiyacı vardır. Bu istikrarın da mevcut yapıyla devam etmesi gerekmektedir. Türkiye kazanımlarını hep koalisyonla kaybetti. Toplum, her zaman güçlü liderler tarafından yönetilmeyi tercih eder.AK Parti'nin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesinden bu yana ise tek parti olarak yönetimi elinde bulundurması bir anlamda koalisyonlar tarihini de kesintiye uğratarak istikrarlı bir yönetim modeli ortaya koydu. -