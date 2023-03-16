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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Afet Yeniden İmar Fonu TBMM’de kabul edildi

Afet Yeniden İmar Fonu TBMM’de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasına yönelik teklif yasalaştı. Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Fonun Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak. Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerden oluşacak.
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Afet Yeniden İmar Fonu TBMM’de kabul edildi
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