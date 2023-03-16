Balıklıgöl’de son durum! Yetkililer açıkladı; “balıkların durumu iyi“

Şanlıurfa'da dün etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde, su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi. Göldeki suyun renginin de değiştiği gözlenirken yerleşkenin çevresi, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölge ve çevresinde yürütülen tahliye çalışmaları sonucu yerleşkedeki sular çekildi, göldeki su seviyesi de normale döndü.

"15 GÜN SONRA SUYUN DURUMU NORMALE DÖNER BALIKLARDA SORUN YOK"

Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, göl içindeki balıkların öldüğüne yönelik bir bulgunun olmadığını belirtti. İlhan, "Vatandaşlar burada balıklar yok oldu sanıyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Gölde yaşayan balıklar sazan türü balıklar. Hatta bu sabah balık getirdiler ama o balıklar buranın balıkları değildi. Suyun sıcaklığında debisinde oksijen seviyesinde hiçbir sıkıntı yok.

Biraz suda bulanıklık var o da kirli sudan kaynaklı. Ekipler olarak sahadayız 15 gün içinde balıklı göl normale döner. Balıklıgöl'deki balıklar sazan türü olduğu için dipte yüzüyorlar, su taşkınında da gölün dışında bir balık görmedik. Balıkların gölden dışarıya gideceklerini düşünmüyoruz. Bazı vatandaşlar balık bulup getirdi. Ama bizim gölün balıkları değil" dedi.

"BU BALIKLAR KİRLİ SUYA DAYANIKLI"

Şanlıurfa Valiliği Balıklıgöl Alt Komisyon üyesi ve Teknik Sorumlusu Mahmut Yüksel; "Sel felaketinden sonra burada ekiplerimize gözlem yaptık. Balıklarla ilgili şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlamadık. Ölüm olsaydı zaten suyun yüzeyine doğru çıkardı. Böyle bir durumda olmadı. Bulanıklık durumuna bakıldı, burada da balıklara zararlı olacak bir şey görmedik. Sazangiller balıklarının kirliliğe karşı dayanma dereceleri yüksek. Alabalıklar gibi değil. Görünen kısımla sudan alınan numuneler aynı değil su berraklığı iyi seviyede. Dışardan gelen kirli sular gölümüzü kirletti. Kaynak noktasında suda o kadar kirlilik yok. Kayaktan gelen su nispeten temiz" ifadelerini kullandı.

METREKAREYE 170 KİLOGRAM YAĞIŞ

Şanlıurfa Belediyesinden yapılan açıklamada da kentin, yakın geçmişin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Açıklamada, "Metrekareye yağan 170 kilogram yağışla birlikte 65 yıldır görülmeyen bir afet geçirdik. Yaralarımızı saracak, mümkün olan en kısa sürede ayağa kalkacağız." ifadelerine yer verildi.