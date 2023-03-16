İYİ Parti’de peş peşe istifa depremi: MHP’ye üye oldular

BEYKOZ'DA İSTİFA DALGASI



İYİ Parti'nin masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz'da başladı. Beykoz'da önceki gün 31 kişilik bir grubunun İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılmasının ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP'ye katıldı.