Katar’dan 522 konteyner daha geldi

Katar'ın depremzedelerin kullanımına tahsis ettiği 10 bin konteynerin nakli sürüyor. İkinci etap olarak gönderilen 522 konteyner, MSC Caledonia II gemisi tarafından Hatay'ın İskenderun Assan Limanı'na getirilerek AFAD'a teslim edildi. MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ve MSC Liman Acente Müdürü Şahin Temur'un karşıladığı gemiden indirilen konteynerlir TIR'a yüklenerek Antakya'ya götürüldü. İlk getirilen 632 konteyner ile Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kurulmuştu. Öte yandan, girişine "Yalnız değilsin Türkiye" afişi asılan MSC AURELIA gemisi de 358 odası ve bini aşkın yatak kapasitesiyle 2 bin depremzedeyi ağırlıyor.