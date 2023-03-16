KHK’lılar 1 ay içinde görevlerine dönecek

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanarak FETÖ ve PKK mensuplarını devlet kurumlarından temizleyen KHK'ları kaldırılacaklarını söyledi. Tanrıkulu, "KHK'lıların tüm hakları ilk 1 ayda iade edilecek. Kamuda görevlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda yayımladığı ortak mutabakat metninde teröre destek sağlayan belediyelere atanan kayyumları kaldırmayı vaat eden Altılı Masa, KHK'lar için de boş durmuyor. Terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarını devlet kurumlarından temizleyen KHK'ları hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, skandal bir vaatte bulundu. Katıldığı bir programda KHK'lılardan özür dileneceğini ve kendilerinin görevlerine geri döneceğini belirten Tanrıkulu, "KHK'lıların tüm hakları ilk 1 ayda iade edilecek. Kamuda görevlerine başlayacaklar. Özlük hakları iade edilecek. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu her fırsatta söylüyor. Bu bir maddelik düzenlemedir. Şu an onun bütün hazırlıkları yapılmış durumda. Olası bir iktidar değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla helalleşmek, bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak" ifadelerini kullandı.