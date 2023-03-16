Osmaniye’de kurulan 270 konteyner kentte yaşam başladı: İnanmayacaklar ama evimizden iyi

Depremin yaralarını sarmak için seferber olan devlet, konteynır kentlerin kurulmasına da hız verdi. Osmaniye'de, TIR'larla getirilen konteynerler, zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarının ardından, kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları yapılarak depremzedelere teslim ediliyor. 1370 konteynerin yerleştirileceği ve 7 bine yakın depremzedenin barınacağı konteyner kentte, mescit, sosyal alanlar ve çocuk oyun parkları da yer alacak.Karaçay Deresi kenarına kurulan konteyner kentte, ilk etapta yerleştirilen 270 konteyner, depremzedelere teslim edildi. Depremde evi hasar gören ve konteynere yerleşen görme engelli Ömer Karadut (74) ve eşi Güllü Karadut'un (67) ilk konukları ise torunları Çınar ve Ömür oldu. Torunlarına sarılan çift, onları doyasıya öpüp kokladı. 4 çocuk ve 14 torun sahibi Ömer Karadut, "Belki insanlar inanmayacak ama evimizden iyi.Devletimiz bize sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Eğer başımızda başka biri olsaydı biz sokaklarda kalırdık. Cumhurbaşkanımız, her zamanki gibi bu seçimi de kazanacak. Çünkü merhametli, vatandaşının yanında" dedi. Güllü Karadut ise "Çok şükür ailemden can kaybı olmadı. Mal yine yerine gelir. Zaten devletimiz de yardımcı oluyor. Allah devletimizden de Cumhurbaşkanımızdan da razı olsun" dedi.