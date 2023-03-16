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Giriş Tarihi: 16.3.2023 20:28

Öznur Çalık, selden etkilenen depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı ve sel felaketinin de etkilediği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Öznur Çalık, selden etkilenen depremzedeleri ziyaret etti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sel felaketiyle ilgili yetkililerden bilgi alan Çalık, ilçedeki konteyner kentte kalan ve selden etkilenen depremzedeleri ziyaret etti. Çalık, burada çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi, daha sonra ilçedeki Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadır kentte kalan ve selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çalık, "Vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Selden dolayı kırsal mahallelerde taramalar yapıldı, genel anlamda bir olumsuzluk yok, can kaybımız yok, yaralımız yok çok şükür. Deprem çalışmalarımızda ilimizde, ilçemizde devam ediyor. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalık'a ziyaretlerinde Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu eşlik etti.

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Öznur Çalık, selden etkilenen depremzedeleri ziyaret etti
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