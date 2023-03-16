SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti’nin gardı düştü

6'lı koalisyonun aday belirleme toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti masadan kalktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kumar masası, noter masası" gibi ithamlarla eleştirdi, "Bu masada olmayacağız." dedi. Akşener, Türkiye tarihinde görülmemiş büyüklükte bir kaosa sahne olan 72 saatlik krizin ardından 6'lı koalisyona döndü. Kendi deyimi ile, partisini 'Sıtma'ya razı etti. Bu durum İYİ Parti içindeki ülkücü kanadı rahatsız etti. Bu isimlerden en öne çıkanı ise 'İYİ Parti'nin vicdanı' şeklinde anılan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu. Ağıralioğlu sessizliğini bozdu, "Rencide edildik, İYİ Parti'nin gardı düştü. Hiçbir şey olmamış gibi değil benim kalbim." dedi.