Bakan Ersoy’dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi

Bakan Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin, Türk milletinin tarihine altın harflerle yazıldığını bildirdi.

"Ecdadımız tüm yokluklara ve zorluklara rağmen, şanlı bir destanla taçlandırdığı zaferle bu kutlu topraklara silinmeyecek mührünü vurmuştur." değerlendirmesinde bulunan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"MİLLET OLARAK TÜM ZORLUKLARI EL BİRLİĞİ İLE ATLATACAĞIMIZA OLAN İNANCIM TAMDIR"

"Çanakkale Zaferi, milletimizin ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde yaşamasının teminatı olmuştur. Bugün de ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında, milletimiz kenetlenme konusunda Çanakkale ruhunu yeniden hayata geçirmiştir. Bu necip milletin bir araya geldiğinde ne kadar güçlü ve muhteşem olduğuna şahidiz. Millet olarak tüm zorlukları el birliği ile atlatacağımıza olan inancım tamdır.

Vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanların torunları olarak, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."