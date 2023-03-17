SON DAKİKA: BBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi

CUMHUR İTTİRAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, dün AK TBMM'de gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 101'inci maddesi, 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 7 ve 8'inci maddeleri ile 'Siyasi Partiler Kanunu'nun 27'nci maddesine işaret ederek, "TBMM AK Parti grup iç yönetmeliğine göre Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grubu tarafından cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.

BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi | Video

Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını önümüzdeki hafta YSK'ya sunacaklarını söyledi.