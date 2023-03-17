Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
Giriş Tarihi: 17.3.2023 15:13 Son Güncelleme: 17.3.2023 15:27

SON DAKİKA: BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi

Son dakika haberleri: Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.

SON DAKİKA: BBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi

Son dakika haberleri: Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.

CUMHUR İTTİRAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, dün AK TBMM'de gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 101'inci maddesi, 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 7 ve 8'inci maddeleri ile 'Siyasi Partiler Kanunu'nun 27'nci maddesine işaret ederek, "TBMM AK Parti grup iç yönetmeliğine göre Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grubu tarafından cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.

BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi | Video

Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını önümüzdeki hafta YSK'ya sunacaklarını söyledi.

MHP DE GRUP KARARI ALDI

AK Parti'nin ardından MHP de Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin karar almıştı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan'ı aday olarak gösterdik" açıklamasında bulunmuştu.

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SON DAKİKA: BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
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