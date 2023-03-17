Dışişleri’nden AB’nin 1915 olaylarına ilişkin raporuna tepki: Geçerliliği bulunmamaktadır

"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bilgiç, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosunu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.