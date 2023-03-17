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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Erdoğan’ın adaylığı için AK Parti ve MHP’den grup kararı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Erdoğan’ın adaylığı için AK Parti ve MHP’den grup kararı
AK Parti ve MHP'nin TBMM Grupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, "Grup toplantısına katılan bütün milletvekillerimizin oybirliğiyle karar verilmiştir. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah milletimizin de Cumhurbaşkanımızın da yolunu bahtını açık eylesin. Daha güzel günler inşallah Türkiye için olacak. Karar önümüzdeki hafta YSK'ya götürülecek" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "MHP grubu olarak cumhurbaşkanı adayımız olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdik. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
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Erdoğan’ın adaylığı için AK Parti ve MHP’den grup kararı
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