Gemius verileri açıkladı: Sabah.com.tr gerçek kullanıcı ve reklam erişiminde de 1 numara...

Marka yöneticilerinin ortak tercihi Gemius Adreal'in verilerine göre; reklam erişiminde sabah.com.tr 'yi Hürriyet, Milliyet takip ediyor. Yine aynı verilere göre GRP şampiyonu haber siteleri arasında da Sözcü, Sabah ve Yeniçağ geliyor.