Gemius verileri açıkladı: Sabah.com.tr gerçek kullanıcı ve reklam erişiminde de 1 numara...

İnternet ölçümleme araştırması yapan Gemius'un verilerine göre, reklam erişiminde Sabah.com.tr zirvedeki yerini aldı.
REKLAM ERİŞİMİNDE DE BİRİNCİYİZ
İnternet kullanıcılarının 12 aydır üst üste zirveye taşıdığı sabah.com.tr, Gemius verilerine göre reklam erişim şampiyonu olan haber siteleri arasında da birinci oldu.
Marka yöneticilerinin ortak tercihi Gemius Adreal'in verilerine göre; reklam erişiminde sabah.com.tr 'yi Hürriyet, Milliyet takip ediyor. Yine aynı verilere göre GRP şampiyonu haber siteleri arasında da Sözcü, Sabah ve Yeniçağ geliyor.
GERÇEK ZİYARETÇİ YAŞ DAĞILIMI
Aynı raporda yaş dağılımına göre yapılan sıralamada, sabah.com.tr'yi takip eden kitleyi 25 ile 44 yaş arası ziyaretçi profili oluşturuyor.