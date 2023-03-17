Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan depremzede ailelere "eğitim" uyarısı





"YARALARI HEP BERABER SARACAĞIZ"



Bakan Akar, Defne ilçesinde kurulan 'Sevgi Park Prefabrik İş Yeri'nde incelemelerde bulundu. 50 prefabrik iş yerinden oluşturulan çarşıya ilişkin bilgi alan Akar, iş yerlerini gezdi. Esnaf ile sohbet edip, 'hayırlı işler' dileyen Bakan Akar, iş yerlerinin kurulumunda görev alan işçilerle de bir araya geldi. Akar, "Devlet bütün gücüyle burada. Tek başına devlet bir güç ama bunu milletiyle birleştirdiği zaman tam güç oluyor. Biz devlet-millet el ele bu felaketten çıkacak, yaraları hep beraber saracağız. Yapılan bu çarşı da bu çalışmaların çok güzel bir örneği. Hayatın normalleşmesine çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.