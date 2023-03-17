Şehit ve gazilere bundan büyük hakaret olamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümünde HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşeceğini açıklaması kamuoyunda tepki topladı. İşte tepkiler:: Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğrunda şehitlerimizin kanında elleri olan parti ile şehitler gününde görüşmek, şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmiş ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu şehitlerimizi ve gazilerimizi yok sayarak teröristleri muhatap almak anlamı taşımaktadır. Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz.Bir defa PKK'yı kınamamış bir partidir HDP. Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecekler ve 14 Mayıs'ta seçimlerini birlikte tanzim edecekler. Millete kulak verseler bunu yapmazlar.18 Mart'ta keşke Çanakkale'de olsaydınız.Çanakkale'yi geçemeyenlere de geçmiş olsuna gider bunlar.Şehitlerimizi dua ve hayırla yâd ettiğimiz bir günde ellerinde şehitlerimizin kanı olan terör örgütünün siyasi uzantısını ziyaret etmek şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmektir.Müzakere tarihinin 18 Mart Çanakkale Zaferi günü ile 24 Mart 2018 Zeytin Dalı Zafer Haftası'na denk gelmesi tesadüf müdür? Manidar. Tepkilerin yükselmesi üzerine CHP yönetimi çark ederek, HDP ziyaretini ileri bir tarihe erteledi.