Haberler Gündem Haberleri 14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41
Giriş Tarihi: 18.3.2023 23:20 Son Güncelleme: 18.3.2023 23:34

14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı ve Altılı Koalisyon oy oranları merak ediliyor.  A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen çarşamba günü sonuçlanan anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı ne kadar? sorusunu yanıtlayan Şen "Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında." dedi. Manipülatif anketler ile ilgili de konuşan Şen, muhalefetin de Başkan Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ve bu gerçeğin farkında olduğunu söyledi.

14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihine kilitlendi. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Altılı Koalisyon ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında bu hafta yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

"HAFTADA 3-4 ANKET YAPTIRIYORUZ"

Mustafa Şen şunları söyledi: Normalde ayda 3-4 tane anket yaptırıyorduk. Ancak şu an bunu haftada 3-4 anket yaptırıyoruz. Profesyonellere yaptırıyoruz bu anketleri.

"ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 53"

Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında.

"ANKETLER DEĞERLENDİRME ARAÇLARIDIR"

Başka partilerin oy oranının söylemem şık olmaz. Anketler ölçme araçları değil değerlendirme araçlarıdır. O yüzden net konuşmamak gerekir. Ama şu an görünen anketler bu şekilde.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ANKET SONUÇLARI

Bu sonuçları çarşamba günü aldım. Her günü birbirinin arkasına katarak anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz.

2018'E YAKIN DURUYOR

2018 sonuçlarına yakın sonuçları görüyoruz. Muhalefetin o zamanki açıklamalarıyla bugün yaptıkları açıklamalarla aynı. Sayın Kılıçdaroğlu kaybedecek gibi duruyor şu an. Bunun siyasetle alakası yok bu bilimsel bir veridir.

MUHALEFET ERDOĞAN'IN KAZANACAĞINI GÖRÜYOR

Manipülatif anketler ile ilgili de konuşan Şen: Başkan Erdoğan'ın kazandığını muhalefet görüyor. 4 Mayıs gecesi insanları sokağa dökmek istiyorlar

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14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41
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