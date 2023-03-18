14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41

2018'E YAKIN DURUYOR

2018 sonuçlarına yakın sonuçları görüyoruz. Muhalefetin o zamanki açıklamalarıyla bugün yaptıkları açıklamalarla aynı. Sayın Kılıçdaroğlu kaybedecek gibi duruyor şu an. Bunun siyasetle alakası yok bu bilimsel bir veridir.

MUHALEFET ERDOĞAN'IN KAZANACAĞINI GÖRÜYOR

Manipülatif anketler ile ilgili de konuşan Şen: Başkan Erdoğan'ın kazandığını muhalefet görüyor. 4 Mayıs gecesi insanları sokağa dökmek istiyorlar