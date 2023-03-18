6’lı koalisyonu karıştıracak iddia: Mansur Yavaş’a televizyona çıkma yasağı getirildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı önermesi ardından kriz çıkmıştı. 6'lı koalisyon bu krizden İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle çıkmıştı. Akşener'in masaya dönmesinin ardından yapılan açıklamada cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması, genel başkanlardan cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı ve İmamoğlu ile Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun istemesi koşuluyla cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tanımlanmış görevlerde görev alacakları ilan edilmişti.

YAVAŞ: "CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK BENİ VE EKREM BAŞKANI İLAN EDİN"

Yedi cumhurbaşkanı yardımcılığı modelinden sonra tartışmalar art arda geldi. Kimi siyasetçiler bu modelin karmaşaya neden olacağını ifade ederken, kimi isimler ise sadece İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi gerektiğini savundu. Tartışmalar ve eleştiriler sürerken ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Fatih Altaylı'nın sorularına cevap vererek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle ilgili konuşan Yavaş, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" ifadelerini kullandı.

6'LI KOALİSYONDA YENİ KRİZİN SİNYALLERİ

CHP Genel Merkezi ile fikir ayrılıklarının olduğu iddia edilen Mansur Yavaş, ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılığı ile büyükşehir belediye başkanlığı görevini aynı anda sürdürebileceğini de açıkladı. Ancak geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanlığı ile cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerini aynı anda yapamayacağını, yerel seçimlerde de belediye başkanlığına tekrar aday olabileceklerini ifade etmişti.

Kuşoğlu'na İYİ Parti kanadından yanıt gecikmemiş ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta konuyla ilgili gerekirse yasal düzenleme yapabileceklerini belirtmişti. Bu açıklamalar da 6'lı koalisyonda yeni krizlerin sinyalleri olarak yorumlandı.

BOMBA İDDİA: "CHP GENEL MERKEZİ MANSUR YAVAŞ'IN TELEVİZYONA ÇIKIŞINI YASAKLADI"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı konusunda bile farklı düşündüğünü, cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığı görevini aynı anda yapabileceği gibi açıklamaları sonrasında bomba bir iddiayı sosyal medyadan paylaştı. Gökçek, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu iddialarda bulundu: "Bomba haber… CHP Genel Merkezi Mansur Yavaş'ın dünkü Fatih Altaylı programından sonra televizyonlara çıkışını yasakladı… İttifaka çok zarar verdiği, konuşmasında büyük gaflar yaptığı, Mansur'un TV'ye çıkmayarak daha faydalı olacağı söylenmiş… Bakalım Mansur CHP Genel Merkezi'nin talimatını dinleyecek mi? Bir tarafta Mansur'a lisan-ı münasiple fırça. Bir tarafta genel merkeze meydan okuma… Görelim bakalım sonuç ne olacak. Mansur Yavaş: '2 görevi birden yapacağım.' Bülent Kuşoğlu: '2 görev birden yapılmaz Kemal Bey de buna asla izin vermez.' "