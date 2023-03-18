Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı

14 Mayıs Genel seçimleri için artık günler sayılıyor. Diğer taraftan İttifak'lar da şekilleniyor. Altılı Koalisyon ise 'gizli ortak' HDP'nin de Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi için var gücüyle uğraş veriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'a yapacağı ziyaret öncesi ise Halk TV'de tam anlamıyla bir skandala imza atıldı.

Doğu ve Güneydoğu'daki seçim sürecini değerlendirmesi için yayına bağlanan ve Holloway Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu belirtilen Mehmet Mashug Kurt isimli kişi açık açık PKK propagandası yaptı.

PKK terör örgütünün bölgede gerçekleştirdiği Hendek eylemleri nedeniyle 249 asker, polis veya korucu hayatını kaybetmişti. İşte bu terör eylemlerini hatırlatan Kurt, açıkça teröristleri savunarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti askerini ve AK Parti'yi hedef aldı.

Kurt, terör örgütü PKK'nın hendek eylemlerindeki yıkımını hükümete mal etmeye çalıştı A"K Parti 2016'da Kürt mahallelerini, kasabalarını, şehirlerini ve evlerini yıktı." iftirasında bulundu. Canlı yayında yapılan terör propagandası ise tepkilere neden oldu.