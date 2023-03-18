‘İBB’yi yönetenler deprem konusunda top çevirdi durdu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2023 yılı mart ayı toplantısının 4. oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı söz alan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın, İBB'nin deprem bölgesi Hatay'da yaptığı çalışmaları konu alan ve kendisinin de adının geçtiği sosyal medya paylaşımını değerlendirdi.

İBB'nin bütçesi ve büyüklüğüne bakıldığında deprem bölgesine daha fazla yardım yapılmasının beklendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, depremin yaralarını sarmak adına Silivri Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

'İBB'NİN DEPREM BÖLGESİNDE ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPMASINI BEKLERDİM'

Toplantıda gündem dışı söz alan Başkan Yılmaz, "MHP İBB Şile Meclis Üyesi Doğan Gürsoy beni uyardı ve İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın dün, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bizi konu ettiğini söyledi. İbrahim Bey, pazartesi günkü mecliste benim söylediğim sözler üzerine bir paylaşım yapmış. Öncelikle burada grup başkanvekilleri olarak yaptığımız konuşmanın yerinin sosyal medya değil meclis çatısı olduğunu söylemek istiyorum. Peki İbrahim Bey bu paylaşımı neden yaptı onu anlatayım: Pazartesi günü CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Bey'in konuşmalarından sonra dedim ki; 'Kendilerinden İBB'nin İstanbul'daki deprem gerçeği üzerine yapmış olduğu çalışmaları dinlemek isterdim.' Doğan Bey de onları İbrahim Bey anlattı deyince ben de 'İbrahim Bey kek dağıttık, meyve suyu dağıttık diyerek Hatay'da İBB'nin yaptıklarını anlattı. İBB'nin İstanbul'daki deprem gerçeği üzerine yaptığı bir çalışmadan bahsetmedi' dedim. Bakın arkadaşlar İstanbul'u yöneten, icra makamında olan arkadaşlar pazartesi günkü meclis toplantısında top çevirdi durdu. Çünkü İstanbul'da depremle ilgili yapılan çalışmalar üzerine anlatacak çok fazla şeyleri yok! İbrahim Bey paylaşımında; 'Acımız var siyaset yapılmaz diyerek tüm kelimelerimi seçerek konuşurken, birlik beraberliğe değinmeye gayret gösterirken aynı hassasiyeti sizden de beklerdim değerli kardeşim Volkan Yılmaz. Paylaşalım bakalım o zaman mesele sadece kek mi meyve suyu mu?' diyerek İBB'nin Hatay'da yaptığı çalışmaları anlatan bir video paylaşmış. Güler misin ağlar mısın? Ben, İbrahim Bey'in göğsünü gere gere anlattığı İBB'nin hizmetlerine bakıldığında; bütçesine, gücüne, birimine ve enerjisine bakarak, çok daha fazla çalışma yapılmasını beklerdim.

"YARALAR SARILANA KADAR O BÖLGEDEN ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ"

Madem ki İbrahim Bey yanlış anlayıp bir paylaşım yapmış ben de İstanbul'un nüfus olarak en küçük ilçelerinden, mütevazı bir bütçeye sahip Silivri Belediyesinin deprem bölgesinde yapmış olduğu faaliyetleri paylaşmak istiyorum: Saat 04.17'de meydana gelen depremin ardından Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerimiz sabah saat 07.00 sularında Adıyaman'a hareket eden ilk arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi oldu. Silivri Belediyesi; 20 arama kurtarma ekibi, 96 AFAD gönüllüsü, 84 teknik personel, 14 belediye personeli ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan 562 görevlisiyle deprem bölgesinde görev yaptı. Silivri Belediyesi; 67 binek araç, 16 kamyonet, 19 minibüs, 16 kamyon, 14 kepçe, 2 karavan, 8 ekskavatör olmak üzere 202 araçla depremzedelerimizin yardımına koştu. 'Anımız Bir, Acımız Bir' diyerek Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı ve Kızılay'ın ortak çalışmasıyla 162 yardım tırı, Silivri ilçesinden bölgeye gönderildi. 2 tane mobil mutfağımız ilk günden bölgeye ulaşarak Hatay'ın Kumlu ve Belen ilçelerinde yemek kaynattı. Hatay'ın Kumlu, Belen ve Defne ilçelerinde 270 çadırlık çadır köyler kurduk. Çadır köylerimiz depremzedelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde donatıldı. Çadır köylerimizde 3.000 kişiye yemek kaynatacak 3 tane yemekhanemiz, çocuk kütüphanelerimiz ve çocuk parklarımız yer alıyor. 1 ay içerisinde 75 konteyneri de deprem bölgesine kurmuş olacağız. İBB'nin konteyner sayısının 85 olduğunu size hatırlatmak isterim. Ben İBB'nin 1 ay içerisinde bölgeye 5.000 konteyner yapabilecek güçte ve kapasitede olduğunu biliyorum. Biz bu yaralar sarılana kadar o bölgeden elimizi çekmeyeceğiz." dedi.

'BİR AFET ANINDA GÖREV YAPABİLECEK 2 BİN 72 GÖREVLİMİZ BULUNUYOR'

"Peki Silivri Belediyesi nasıl bu kadar hazır hale geldi sizlerle onu paylaşmak istiyorum." diyerek sözlerini sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, "Ocak 2021'de Silivri Belediyesi olarak Afet Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Burası 1.000 metrekare bir bina olmakla birlikte bir ilçe belediyesi eliyle kurulan tek afet merkezidir. Burada polis memurumuz, jandarma personelimiz ve zabıta ekiplerimiz 7/24 esasına göre görev yapıyor. Afet Koordinasyon Merkezimizde; kriz merkezimiz, toplantı odalarımız, yatakhanemiz, teçhizat odamız, arama kurtarma köpeğimiz ve tam donanımlı bir mobil kurtarma aracımız bulunuyor. Türkiye'de 1.300 belediye var ve bu belediyeler içinde Silivri Belediyesinin arama kurtarma ekipleri, AFAD'a akredite olan ikinci belediyedir. Büyükşehir belediyeleri de dahil Türkiye'de kentsel arama kurtarma personeli yetiştiren tek belediyeyiz. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen Afet Eğitim Yılında Silivri Belediyesi olarak 150.000 kişiye afet eğitimi verdik. Göreve geldiğimizde 10 yıllık bir CHP yönetimi vardı ve Silivri Belediyesi hiçbir doğal afette bölgeye yardıma gitmemiş, arama ekibi göndermemişti. Biz SAK ekiplerimizle İzmir Depremi, Antalya ve Muğla'daki orman yangınları, Kastamonu'daki sel felaketi, Düzce Depremi ve Kahramanmaraş Depreminde, bölgedeki yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık. 20 profesyonel arama kurtarma ekibimiz, 879 temel AFAD gönüllümüz, 254 destek AFAD gönüllümüz, 863 kişilik mahalle hazır timimiz, 201 kişilik yerel destek timlerimiz ve 35 mahalle muhtarımız ile Silivri'de bir afet anında görev alabilecek 2072 personele sahibiz. Peki bu yeterli mi? Bence değil. Ancak nüfusu bizden 4 kat, 5 kat büyük olan belediyelerde kaç tane var merak ediyorum. İBB'de de kaç tane var onu da merak ediyorum. Bir de üzüldüğüm bir konu var: Sırf İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu yapıyor diye 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatını tiye alanlar oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldığı bir söyleşide bu tatbikatı tiye aldı. Siz Japonya'daki tatbikatlara olan ilgiden, alakadan bahsederek nutuk atacaksınız ama tatbikatı AK Parti hükümetinin İçişleri Bakanı yapınca tiye alacaksınız." ifadelerini kullandı.