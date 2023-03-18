İlçe başkanından silahlı poz! Hem de parti makamında

Mart 2020'den beri İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı yapan Metin Savaş Uslu seçime kısa bir süre kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile büyük tepki topladı. Bütün siyasi partilerde ve ilçe başkanlıklarında seçim çalışmalarının devam ettiği süreçte Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Uslu makam masasında silah olan resmi sosyal medya hesabında paylaştı.

İktidar hedefi ile yola çıkmış bir siyasi partinin ilçe başkanının makamında verdiği silahlı poz tepki çekti. Uslu'nun makamında verdiği silahlı poz, akıllara 'birilerine mesaj mı veriyor?' sorusunu getirdi. Uslu'nun tutumuna Genel merkezin ve İl başkanlığının nasıl bir cevap ve tutum sergileyeceği merak ediliyor. Öte yandan gelen tepkiler üzerine Uslu'nun paylaşımını kaldırdığı görüldü.