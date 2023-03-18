Kore gazisinin Erdoğan’la görüşme dileği gerçek oldu

İstanbul'da yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Temel Arslantaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, tek isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek olduğu söyleyen Kore Gazisi Temel Arslantaş, önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.AK Parti grup toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Arslantaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı. Yanında getirdiği tespihi Erdoğan'a hediye eden Arslantaş, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek "Seni gördüğüme sevindim, Allah sana sağlık versin" dedi. Görüşme sonrasında mutluluğu gözlerine yansıyan Arslantaş, "Her namazdan sonra dua ediyorum. Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu. Bahçeli'ye de selam söylesin" diye konuştu.