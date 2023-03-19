CHP, Beyoğlu’nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi

Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan depremlerin ardından İstanbul için de endişeler arttı. AK Parti'nin kentsel dönüşüm için 20 yıldır verdiği mücadele ise sürekli CHP engeliyle karşılaştı.Depreme karşı riskli bölgelerden biri de Beyoğlu ilçesi. Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları 2005'te kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Tarlabaşı 360 Projesi'yle başladı. Projenin onaylanması, açılan iptal davaları nedeniyle 2016'da tamamlanabildi. 2017'de inşaat ruhsatları alınarak çalışmaların başlatıldığı projenin yüzde 73'ü 2022'de tamamlandı. 532 bölüm (yüzde 64) hak sahiplerine teslim edildi.Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için de CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 7 dava açıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 dava açtı. Yapılan iptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İnan Güney, Okmeydanı Dönüşüm Projesi'ni iptal ettirmek için mahkemeye başvuran isimler arasında yer aldı. CHP'li vekil Kılınç ise bölgenin 'riskli alan' ilan edildiği kararı Danıştay'a taşıdı. Açılan iptal davaları nedeniyle 10 yıl ertelenen proje, Çevre Bakanlığı tarafından Fetihtepe 3550 ada 1. etapta 5 Kasım 2022'de başlatılabildi. Okmeydanı'nda riskli alan ilan edilen bölgedeki Van Blokları'nın dönüşümü de tüm engellemelere rağmen 2020'de tamamlandı. Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 2012'da hazırlanan Örnektepe Dönüşüm Projesi de açılan iptal davaları nedeniyle gecikti. Proje kapsamında 16 bin metrekare alanda üretilen 398 konut, 20 dükkân, cami ve sosyal tesis inşaatı, 2022 Ekim ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tüm engellemelere rağmen Örnektepe ve Van Blokları dönüşüm projelerinin tamamlandığını belirterek, "Bu iptal başvuruları nedeniyle Beyoğlu'nun, Okmeydanı'nın dönüşüm süreci 10 yıl gibi uzun bir süre geciktirildi. Eğer bu davalar olmasaydı, bugün Beyoğlu sakinleri depreme dayanıklı evlerinde güvenle yaşayacaktı" dedi.