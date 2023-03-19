Elon Musk’tan algoritmalarla manipülasyon itirafı geldi

SABAH Gazetesi, Twitter'daki algı operasyonlarının nasıl yapıldığını deşifre etti. İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşımın bilgisayarlarca yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldığı, botların yüzde 27'sinin ise FETÖ ve PKK'ya ait hesaplar olduğu ortaya çıktı. Yaşananların, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.SABAH'ın yapılan manipülasyonlarla ilgili hazırladığı sorulara karşı Twitter avukatı Gönenç Gürkaynak, halen Twitter'ın Türkiye'deki avukatlığına sürdürdüğünü, serbest avukat olarak hiçbir müvekkili hakkında basına açıklama yapmadığını belirterek konuşmadı.SABAH Gazetesi'nin başlattığı yayınların, Daily Sabah tarafından dünyaya taşınmasının ardından Elon Musk, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Musk, algoritmalarda manipülasyon olduğunu dolaylı olarak itiraf ederken, yeni bir düzenleme içerisinde olduklarını da kaydetti.Musk, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açacaklarını söyledi. Twitter'da milyonlarca bot hesapla algı operasyonlarının yapıldığını bilen Musk, bu konuya ise hiç değinmedi. Algoritmalarının aşırı karmaşık olduğunu vurgulayarak sorunları düzelteceklerini ifade eden Musk "Algoritmamız aşırı derecede karmaşık ve dahili olarak tam anlaşılmış değil. Sorunları bulunca düzelteceğiz. Daha çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.