‘İBB yönetimi top çevirip durdu’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mart ayı 4'üncü toplantısında konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP ve İyi Partili üyelere yüklendi. İBB yönetimi tarafından depremle ilgili İstanbul'da ciddi bir çalışma yapılmadığını belirten Yılmaz, "İstanbul'u yöneten arkadaşlar pazartesi günkü meclis toplantısında top çevirip durdu. Çünkü depremle ilgili yapılan çalışmalar üzerine anlatacak çok fazla şeyleri yok" dedi. Yılmaz, İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın, İBB'nin deprem bölgesi Hatay'da yaptığı çalışmaları konu alan sosyal medya paylaşımını da değerlendirdi. Yılmaz şöyle konuştu: "İbrahim Bey 'Kek dağıttık, meyve suyu dağıttık' diyerek Hatay'da İBB'nin yaptıklarını anlattı. İBB'nin İstanbul'daki deprem gerçeği üzerine yaptığı bir çalışmadan bahsetmedi. İBB'nin bütçesi ve büyüklüğüne bakıldığında deprem bölgesine daha fazla yardım yapması beklenirdi. Biz, yaralar sarılana kadar bölgeden elimizi çekmeyeceğiz."